¿Hasta cuándo habrá días grises y lluviosos?

Luego de un fin de semana muy lluvioso e inestable, la semana comienza con las mismas condiciones, es decir que las lluvias estarán durante todo el lunes 5 de abril latentes y expectantes. Pero no estarán solas: una baja de la temperatura hará que el inicio de semana sea fresco.

Sobre todo por la mañana, la Red de Estaciones Meteorológicas anunció que el lunes será una jornada de baja en la temperatura y cielos nublados. Las lluvias y lloviznas que llegaron a la madrugada –concentradas principalmente en el centro y norte de la provincia- continuarán hasta la tarde noche.



En la misma zona habrá también espesos bancos de niebla y neblina que harán aún más otoñal la jornada.

El domingo, la localidad donde se registró mayor cantidad de lluvia fue Nueva Galia, con casi 18 milímetros de agua caída, seguida por Batavia, donde hubo 12,5 y Buena Esperanza, donde se registraron 11.

Recién el martes 7, el cielo empezará a despejarse, según el anuncio de la REM, aunque la mañana estará fresca. A la tarde se espera un aumento de la temperatura, que puede llegar a los 20 grados, con vientos del suroeste.

Para el miércoles y jueves no esperan cambios significativos, aunque el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura irá de los 9 a los 23 grados. No hay anuncio de lluvias para esas jornadas.