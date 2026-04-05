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Villa Mercedes

Solicitan una medicación urgente para Marito, un paciente en estado delicado

Sus familiares ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para ayudar a Marito que  lleva más de un mes sin recibir su medicación esencial y demoran en entregársela.

Por redacción
| Hace 5 horas

Familiares y allegados empezaron a visibilizar la situación del pequeño presenta niveles de ferritina cercanos a 1300, considerados muy elevados. El pedido del medicamento Deferasirox fue realizado en noviembre de 2025 mediante la apertura de un expediente, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

 


El tratamiento, fundamental para su condición, consiste en dosis diarias que en los últimos meses fueron ajustadas a 700 mg. Marito padece anemia crónica severa por drepanocitosis y talasemia, lo que requiere transfusiones mensuales desde hace cuatro años.

 


Además, fue sometido a una esplenectomía tras la extracción de un bazo de 725 gramos, afectado por la acumulación de hierro, lo que le impedía llevar una vida normal.

 


El entorno advirtió sobre el riesgo de que el exceso de hierro se deposite en órganos sanos, agravando su estado, y solicitó la difusión del caso para acelerar la resolución del expediente y garantizar el acceso urgente a la medicación.

 

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