Un club de patinadoras busca un espacio para poder entrenar

Las fallas edilicias graves (grietas) que tiene el SUM de la Escuela Agraria de Villa Mercedes, han obligado a su cierre transitorio y como consecuencia de ello, ha afectado las actividades que allí desarrollaba el club “Artes Sobre Ruedas”, cuyas patinadoras compiten a nivel local, regional y nacional.

Ante esta situación, es que los responsables de la entidad ahora están a la búsqueda de un escenario alternativo para no cortar el desarrollo de las clases a las que asisten alumnas de toda la ciudad, pero en su mayoría del complejo habitacional La Ribera.

Esta interrupción ha generado una gran preocupación en esta comunidad deportiva, ya que el equipo se encuentra en plena etapa de preparación para las competencias provinciales y nacionales.

El objetivo de los instructores y de las familias es conseguir un espacio físico con las dimensiones y el piso adecuado para que las niñas no pierdan su ritmo de entrenamiento y puedan practicar de manera segura.

“Buscamos algo temporal, confiamos en que el Gobierno mandara a arreglar el SUM del colegio ya que debe ser solucionado de manera urgente porqué es un peligro para la comunidad educativa”, expresó una de las integrantes del club en un mensaje que envió a El Diario de la República.

El estadio “La Arena” del Parque Provincial “La Pedrera” y el Palacio de los Deportes "José María Gatica" son algunas de las instalaciones que están en la carpeta del club.

Quienes puedan ayudar a conseguir un predio con las características que demanda la actividad o colaborar con la causa se deben dirigir a los siguientes contactos:

Instagram oficial: @artesruedas.

Teléfono de contacto: 2657-707059.