Lucha contra un cáncer y pide ayuda para continuar con el tratamiento
Como no le entregan el medicamento, para no cortar con las once quimioterapias que necesita, una mujer de Villa Mercedes tiene que juntar todas las semanas más de 2.500.000 de pesos. El alias que habilitó es: Anabella.eli.03
Una mujer de Villa Mercedes que desesperadamente lucha por vencer a un cáncer de útero, recurrió a la población de la provincia para reunir los fondos que necesita para continuar el tratamiento que consiste en 11 sesiones.
Eliana María Ortiz, de 37 años, expuso a través de las redes sociales y de medios de comunicación, la situación que atraviesa ya que necesita acceder a medicación de alto costo y que no puede comprar.
De acuerdo a las especificaciones que dio, por semanas necesita juntar alrededor de 2 millones y medio de pesos para continuar con las quimioterapias.
La villamercedina hizo el pedido en medio de una gran desesperación, ya que día a día se deteriora su salud y la medicación no está llegando
Además de solicitar que los organismos del Estado le tiendan una mano en su lucha, también apeló a las familias puntanas que puedan tener la medicación que necesita. Dice que si se la facilitan ella se compromete a devolverla o volver a donarla una vez que reciba sus propios medicamentos.
El alias de Eliana María Ortiz es el siguiente: Anabella.eli.03
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