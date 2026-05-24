Lucha contra un cáncer y pide ayuda para continuar con el tratamiento

Una mujer de Villa Mercedes que desesperadamente lucha por vencer a un cáncer de útero, recurrió a la población de la provincia para reunir los fondos que necesita para continuar el tratamiento que consiste en 11 sesiones.

Eliana María Ortiz, de 37 años, expuso a través de las redes sociales y de medios de comunicación, la situación que atraviesa ya que necesita acceder a medicación de alto costo y que no puede comprar.

De acuerdo a las especificaciones que dio, por semanas necesita juntar alrededor de 2 millones y medio de pesos para continuar con las quimioterapias.

La villamercedina hizo el pedido en medio de una gran desesperación, ya que día a día se deteriora su salud y la medicación no está llegando

Además de solicitar que los organismos del Estado le tiendan una mano en su lucha, también apeló a las familias puntanas que puedan tener la medicación que necesita. Dice que si se la facilitan ella se compromete a devolverla o volver a donarla una vez que reciba sus propios medicamentos.

El alias de Eliana María Ortiz es el siguiente: Anabella.eli.03