Belgrano es campeón tras una remontada heroica ante River en Córdoba

En una tarde de corazones al límite en Córdoba, Belgrano y River definieron el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ante un marco imponente en el estadio Mario Alberto Kempes.



El encuentro comenzó con máxima intensidad. A los 12 minutos del primer tiempo, el joven arquero Millonario, Santiago Beltrán, se lució con una impresionante estirada para tapar un remate cruzado muy preciso de Emiliano Rigoni, quien se había escapado en velocidad.



Apenas cinco minutos más tarde, llegó la apertura del marcador: tras un gran desborde de Tomás Galván por la derecha, metió el pase al medio para Facundo Colidio, quien solo tuvo que empujarla debajo del arco para decretar el 1-0 parcial.



La reacción del Pirata no se hizo esperar. A los 26 minutos, tras un certero tiro de esquina ejecutado desde la banda derecha por Lucas Zelarayán, el defensor Leonardo Morales anticipó en el primer palo y metió un cabezazo cruzado inatajable para poner las cosas 1-1 antes del descanso.



El complemento inició bajo las órdenes del árbitro Yael Falcón Pérez y el desarrollo no dio respiro. A los 14 minutos, en un contragolpe letal comandado por Colidio por el centro, el delantero abrió a la izquierda para Tomás Galván, quien se acomodó y sacó un remate cruzado para volver a poner en ventaja a los de Núñez.



Cuando parecía que el título se encaminaba para Buenos Aires, llegó la gran polémica y el quiebre del partido. A los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área. Un minuto después, Nicolás Fernández se hizo cargo de la ejecución y la clavó con un remate potente al ángulo derecho de Beltrán para estampar el 2-2.



El envión anímico fue total para el conjunto cordobés, que fue por la gloria y la encontró rápido. A los 42 minutos del complemento, nuevamente Nicolás Fernández apareció en escena para marcar el 3-2 definitivo que desató la locura en el estadio.



En los últimos minutos, cada segundo pareció un siglo, pero Belgrano aguantó con el corazón en la mano y gritó ¡campeón!

