San Luis FC no pudo con Belgrano y cayó 3-0

Aunque el equipo puntano lo dio todo, Belgrano se desplegó cómodamente y se quedó con 3 puntos. Prensa: San Luis FC.

El encuentro entre San Luis FC y Belgrano, que terminó 3-0 con la victoria de "Las Piratas", dejó mucho para analizar. El equipo puntano no pudo contrarrestar. Hubo varios ataques con potencial, que fueron cubiertos por la arquera Alejandra Cabrera (que tuvo un muy buen rendimiento y atajó hasta donde pudo), pero aún así no pudieron evitar caer ante el conjunto cordobés, que se mantuvo con el mismo rendimiento a lo largo del partido.

En un partido de mucha calidad, las chicas no pudieron ante Belgrano. Foto: Prensa San Luis FC.



Romina Núñez, Alaides Paz y Guillermina Grant, fueron las goleadoras; esta última con un penal que lo dejó muy cómodo al equipo. San Luis FC no pudo romper la barrera de mitad de cancha y dejó a "Las Piratas", que jugaron de locales, con 3 puntos. Aún así, las pibas de San Luis dejaron lo mejor de sí, para tratar de revertir el escenario. En definitiva, un partido digno, con cuestiones para analizar y revertir.

Formación puntana



Las 11 de San Luis fueron Alejandra Cabrera, Camila Casarino, Agustina Sosa, Alejandra Vaquero, Tiziana Hartivig, Fabiana Vallejos, Florencia Cordero, María Miranda, Florencia Ceballos, Victoria Vazquez, Victoria Rocha (DT Leandro Páramo).

La derrota le dejó a San Luis FC muchas cosas para analizar. Foto: Prensa San Luis FC.



A los 12 minutos del segundo tiempo hubo cambios: salió 37 Casarino y entró 23 Rodríguez. Más adelante, a los 30 minutos, salieron 26 Ceballos y 11 Miranda e ingresaron 8 Suárez y 27 Ortiz.

Formación de Belgrano



Las 11 de "Las Piratas" fueron Agustina Sánchez, Belén Taborda, Fátima Barone, Milagros Vargas, Laura Felipe, Victoria Arrietto, Betina Soriano, Romina Nuñez, Lourdes Rodríguez, Alaides Paz y Mayra Acevedo.

Árbitra: Antonella Álvarez.

Asistente 1: Daniela Sanda.

Asistente 2: Leire Núñez.

4ta árbitra: María Eugenia Sánchez.

