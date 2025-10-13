Drama en un colectivo: una mujer apuñaló a otra joven cuando dormía

El incidente ocurrió este domingo a la noche en el micro que transportó a las familias que habían ido a ver sus familiares presos, a la cárcel de Pampa de las Salinas

De acuerdo a lo han comentado los propios pasajeros, la agresora aprovechó para atacar a la otra chica cuando estaba durmiendo. “La agarró a puñaladas arriba del colectivo y la quería matar”, señaló una de las testigos.

Otra fuente aportó que los efectivos policiales de Villa de la Quebrada están a cargo de las actuaciones y que las involucradas “son de apellidos Escobar y Sosa”.

Se desconoce con exactitud cuál fue el motivo del ataque.

Hay rastros de sangre en gran parte del colectivo, incluso en el sector del conductor.

Lo que informó la Policía

"Una joven de 22 años resultó herida este domingo 12, cerca de las 20:00, en Villa de la Quebrada, luego de ser lesionada con un elemento punzante durante una pelea con otra pasajera a bordo de un colectivo de la empresa Master SRL.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 146, cuando el ómnibus regresaba desde La Botija hacia la ciudad Capital. A la altura del ingreso a la localidad, efectivos de la Comisaría Distrito 44 fueron alertados por el Centro de Operaciones sobre la presencia de dos mujeres que se encontraban peleando.

Al arribar al lugar, mientras el móvil policial circulaba por avenida Rosa de Woronko, observaron que un colectivo hacía señas con las luces. Al detener la marcha, tres mujeres descendieron del vehículo, una de ellas presentaba una herida.

La joven lesionada manifestó que había sido agredida en su brazo izquierdo por otra pasajera, de 28 años, con un elemento cortopunzante.

Según el testimonio de la agresora, ambas mantenían conflictos de vieja data y la discusión se habría originado por la ocupación de asientos dentro del transporte, lo que derivó en una pelea a golpes que culminó con la agresión.

De inmediato se solicitó una ambulancia local, que trasladó a la víctima al Hospital de La Punta para su atención médica. En tanto, personal policial procedió a demorar a la agresora, quien fue alojada en la dependencia policial.

Durante la intervención también se hizo presente personal de Policía Científica y de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (C.A.N.A.F.), dado que la mujer demorada se encontraba acompañada por sus cuatro hijos de 8, 5, 3 y 2 años. Los menores fueron puestos al resguardo de una tía, de 27 años, que se encontraba en el lugar.

La causa fue caratulada preventivamente como “Averiguación lesiones”, y continúa en etapa de investigación.