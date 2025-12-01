Mendoza batió el récord de San Luis de avistamiento de cóndores andinos

Más de 90 ejemplares de cóndor andino fueron observados de manera simultánea en la localidad de La Carrera, en Tupungato, Mendoza, lo que constituye el mayor avistamiento documentado en Argentina hasta el momento.

El registro fue obtenido por una familia que logró filmar y fotografiar a individuos de esta especie declarada Monumento Natural Provincial mientras se alimentaba de una vaca muerta, ya que son aves carroñeras.

“El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir posibles focos de infección y evitar la propagación de enfermedades”, señaló Ignacio Haudet, director del Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.

En un contexto en el que esta ave emblemática se encuentra categorizada como “vulnerable” a nivel global y “amenazada” en Argentina, el gobierno de Mendoza destacó que la presencia simultánea de más de noventa individuos en un mismo punto representa un indicador significativo del buen estado del ambiente andino.

Con este avistamiento Mendoza superó el récord de San Luis, que logró captar 80 aves en simultáneo durante el Censo Simultáneo de Cóndor Andino en octubre. Además, se suma al hallazgo de un nuevo nido en el Parque Provincial Tupungato a finales de octubre.

“El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino”, señaló Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre.