El grupo Kubiker presenta una exposición colectiva de arte dedicada a la mujer

El próximo viernes 6 de marzo, a las 20, el Museo Histórico de San Luis (MUHSAL) abrirá sus puertas para la inauguración de "Mujeres en Colores". La muestra, organizada por el grupo Kubiker —integrado por Carina Cantisani, Chelo es Arte, Rosa Zambrano y Maximiliano Preti—, surge como una propuesta artística para conmemorar el Día de la Mujer (8M).



Se trata de una exhibición mixta en la que convergerán visiones de hombres y mujeres sobre una temática asociada a la fecha. El carácter distintivo de esta edición es su naturaleza ecléctica, ya que cada uno de los participantes presentará obras inéditas, ofreciendo un abanico de perspectivas individuales sobre el universo femenino.

La grilla completa. Foto: gentileza.



La exposición contará con la participación de 19 artistas visuales invitados, quienes desplegarán su talento a través de múltiples lenguajes artísticos como la escultura, pintura, dibujo, fotografía y mosaiquismo. La nómina de expositores incluye a:



Alejandro Quinteros, Ariel Ortiz, Elena Scarpati, Eugenia Ballerino, Fabricio Aguilar, Fernando Barrios, Florencia Pereyra, Gonzalo Frutos, Jesica Audisio, Mariana Balliro, Marisa Ribas, Mirta Roveda, Natalia Timonieri, Nora López, Pascual Gentile, Silvia Escudero, Silvia Lebri, Ulises Moyano y Verónica Velázquez.



Una inauguración con sello irrepetible



La velada de apertura promete ser una experiencia sensorial completa. Además de las piezas visuales, se realizará una performance a cargo de los diseñadores José Videla y Franco Martínez.



La literatura estará presente con la poesía de Rosa Soria Buossy, mientras que la ambientación musical contará con la sofisticación del concertista de piano Luis Alcaraz y el saxofonista Fabio González.



La invitación es abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita. Para quienes no puedan asistir al debut, la muestra "Mujeres en Colores" permanecerá vigente y podrá visitarse en las salas del museo hasta finales de marzo.

