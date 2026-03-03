La Intersindical exige una audiencia con el Gobierno por la crisis salarial

Referentes de ATE, UTEP, SIJUPU y APTS se hicieron presentes en la Dirección de Relaciones Laborales para presentar una nota solicitando una audiencia de carácter urgente con el Gobernador o en su defecto, el ministro de Gobierno. El objetivo es debatir la crítica situación salarial que afecta a los empleados estatales, centrada en la marcada pérdida de ingresos registrada entre 2024 y 2025.



En el documento, entregado ante la funcionaria Ivana Amestoy Balmaceda en la dependencia del Ministerio de Gobierno, la Intersindical advirtió sobre la gravedad del escenario actual y la necesidad de establecer un ámbito formal de diálogo. Al respecto, señalaron: “Según datos oficiales del INDEC, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 a la fecha asciende al 269,6%, lo que implica que los precios se han multiplicado aproximadamente por 3,70”.



Los representantes gremiales profundizaron en el análisis de la pérdida salarial, destacando que los sueldos del sector público no han acompañado dicha evolución. “A esta situación se suma un problema estructural en la calidad del salario: en numerosos casos, los sueldos presentan básicos muy bajos y una elevada proporción de sumas no remunerativas. Esto impacta negativamente en aguinaldos, jubilaciones, licencias y aportes, profundizando la precariedad y la incertidumbre económica de las familias trabajadoras”, explicaron.



La presentación también reflejó una alarmante realidad social sobre el endeudamiento de los empleados públicos puntanos. Según la Intersindical, la morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito se ha cuadruplicado respecto a los niveles de 2024. “Esta situación genera una marcada caída del consumo que repercute en toda la economía provincial, afectando especialmente a pymes, comercios y emprendimientos de cercanía”, advirtieron.



Por su parte, Carlos Peralta, representante del sector docente nucleado en UTEP, subrayó la importancia de esta gestión: “La Intersindical se presentó hoy para solicitar una mesa de negociación salarial, con el fin de que esta Dirección sea el medio o árbitro para discutir el salario de todos los trabajadores del Estado. Apostamos al diálogo para resolver la situación de los sueldos que tanto han perdido durante estos dos años”.