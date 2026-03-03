  • Nuestras redes
Miércoles 04 de Marzo de 2026

SAN LUIS

Fenómeno natural

La lluvia trajo una nueva postal con la crecida del río en Quines

El aumento del caudal afectó las zonas costaneras y el área del camping municipal. Las autoridades mantienen el monitoreo constante y solicitan extremar las precauciones.

Por redacción
| Hace 10 horas
La magnificencia del agua en imágenes. Foto: captura de video/gentileza.

Una nueva y fuerte crecida del río Quines, impulsada por intensas lluvias en las zonas altas y la cuenca serrana, provocó un aumento significativo en su caudal. El fenómeno afectó nuevamente las zonas costaneras y las áreas cercanas al camping municipal.

 


En las primeras horas de la mañana, el pico de la crecida llegó al sector conocido como El Muro. Sobre el pequeño embalse, pudo percibirse claramente el incremento del nivel del agua, transformando el paisaje habitual de la zona.

 


El río Quines viene registrando presencia de agua desde hace varios días, una situación considerada poco habitual. Sin embargo, las precipitaciones recientes en las sierras volvieron a mostrar un nuevo y marcado aumento de su caudal, lo que obligó a las autoridades locales a mantener un monitoreo permanente debido a la rapidez con la que se desarrolla el fenómeno.

 


Dada la velocidad de la corriente, se insiste a los vecinos y turistas en no acercarse a las márgenes del río y evitar transitar por zonas bajas.
 

 

