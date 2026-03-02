Dieron detalles del asesinato a golpes de una enfermera jubilada en un robo

La justicia de San Luis, a través de una fiscal, dio a conocer la identidad y algunos detalles de la escena del asesinato que se cometió en una casa de la manzana 230 del barrio 119 Viviendas de la ciudad de San Luis.

La víctima fue identificada como Gregoria Rosa Díaz, de 83 años, que como consecuencia de la salvaje golpiza que sufrió fue desfigurada y murió cuando era trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

“Doña Coca” o “Rosita” como con mucho cariño le decían sus vecinos y vecinas, vivía sola y fue su sobrino, que la frecuentaba de manera permanente, quien la encontró ensangrentada e inconsciente este lunes, alrededor de las 7:15, en el baño de la vivienda.

“La vivienda se encontraba inundada debido a la rotura de un flexible en el baño. Además, se detectaron “huellas de sangre en el lugar”, dijo la fiscal de Instrucción con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Delia Bringas.

La funcionaria precisó en su informe que están a la espera del resultado de la necropsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento de la mujer que disfrutaba después de haber dedicado gran parte de su vida a la enfermería. Según recuerdan sus vecinos trabajó en el sistema público de salud y en empresas privadas.

La fiscal añadió que están a la espera de los resultados de la autopsia que realizará la forense del Poder Judicial, Patricia Gallardo, mientras avanza la investigación con el relevamiento de cámaras y entrevistas a testigos.

Confirmó que “en la casa falta un televisor, el celular de la víctima y dinero en efectivo, y no estaban forzadas ni puertas ni ventanas”.

Una barriada muy preocupada

El atroz asesinato de la jubilada ha generado una gran conmoción y consternación en la provincia, cuya comunidad sufre con la cadena interminable de hechos de inseguridad frente la permanente negación de la ministra de Seguridad Nancy Sosa que “sigue sin encontrar el rumbo no obstante el abultado presupuesto que tiene destinada esa área del gobierno que encabeza Claudio Poggi”, se sostiene con insistencia en distintos sectores.

La bronca, indignación, impotencia y preocupación que ha generado el brutal asesinato de la octogenaria ha motivado que en la gran barriada del “Cerro de la Cruz” –donde está comprendido el 119 Viviendas- se esté gestando una presentación ante las autoridades de la Jefatura Central de Policía “para analizar y hablar de la presencia policial en el barrio”, dice una convocatoria que circula en los grupos d WhasApp.