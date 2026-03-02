Hallaron golpeada a una mujer de 83 años en el baño de su casa: investigan un robo

Una mujer de 83 años fue víctima de un violento robo que se cometió en la vivienda que está en la Manzana de 230 del barrio 119 Viviendas sobre el bulevar “La Totora” y a muy poca distancia del cruce de la avenida Carlos Gardel con el bulevar Pekolj. La encontraron encerrada en el baño y brutalmente golpeada. Le sustrajeron dinero, un televisor y el teléfono celular, entre otros bienes.

"Tiene muchos golpes en el rostro (la desfiguraron) y estaba inconsciente cuando la subieron a la ambulancia", le dijo una fuente a El Diario de La República, en tanto que los vecinos mencionaron que la víctima es conocida como el apodo de “Coca”.

La octogenaria fue encontrada por una familiar y de inmediato convocó a la Policía, lo que motivó un gran despliegue de efectivos, que empezaron a contactar a las familias aledañas que tienen cámaras de seguridad para hallar alguna pista de los autores del grave episodio.

Los vecinos de “Coca” indicaron que se habla que le sustrajeron dinero en efectivo (alrededor de 100 mil pesos), un televisor y un teléfono celular, entre otras pertenencias.