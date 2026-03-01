Perdió el control, terminó incrustado en un canal y dio positivo en alcoholemia

Un joven de 22 años perdió el control del Volkswagen Gol que conducía este domingo alrededor de las 7:15 en el kilómetro 31 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Villa Larca, y protagonizó un fuerte accidente que dejó dos heridos.

Según la información policial, el vehículo impactó primero contra un cartel y luego terminó su recorrido contra un canal de desagüe ubicado en la banquina este. El golpe fue de tal magnitud que ambos ocupantes debieron ser asistidos en el lugar.

En el rodado viajaba también una mujer de 26 años, domiciliada en la zona. Personal de salud los trasladó al Hospital Madre Catalina Rodríguez para una mejor evaluación, ya que presentaban lesiones que requerían estudios más complejos.

En la escena trabajó Policía Científica para relevar pruebas y establecer la mecánica del siniestro. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, un dato clave para la investigación.

La Fiscalía interviniente ordenó la instrucción de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.