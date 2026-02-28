Viajaba por la ruta 146 y se le incendió la camioneta

Una camioneta, en la que un hombre de 58 años viajaba por la ruta nacional 146, quedó totalmente destruida por un incendio originado en la zona del motor. Cuando llegaron los bomberos, la VW Saveiro ya había sido devorada por el fuego y se tuvieron que dedicar a sofocar un incendio de malezas en la banquina.

El siniestro ocurrió del viernes a la tarde, en el kilómetro 153 y a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis, en dirección a Beazley.

Los efectivos de la División Cuartel de los bomberos de la Policía fueron alertados desde el Centro de Operaciones Policiales sobre un incendio vehicular cuyas llamas se propagaban hacia la banquina, en ese sector de la ruta.

“Cuando llegaron, la Volkswagen Saveiro se encontraba totalmente incendiada. De inmediato, el personal procedió a la extinción del fuego y posterior enfriamiento, como así también al control de focos ígneos en malezas lindantes”, señala el informe oficial.

El propietario del vehículo un hombre de 58 años y con domicilio en la ciudad de Juana Koslay, manifestó que circulaba por la ruta de norte a sur cuando advirtió humo proveniente del motor.

Tras estacionar al costado del camino y abrir el capó, el fuego ya había avanzado y terminó destruyendo el rodado.

En el parte policial se indica que no hubo heridos y que el origen y la causa del siniestro son materia de investigación.