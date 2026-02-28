  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

31°SAN LUIS - Domingo 01 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

31°SAN LUIS - Domingo 01 de Marzo de 2026

EN VIVO

Camino a Beazley

Viajaba por la ruta 146 y se le incendió la camioneta

El vehículo quedó totalmente destruido y los bomberos tuvieron que sofocar un incendio de pastizales que se generó por la emergencia.

Por redacción
| 28 de febrero de 2026

Una camioneta, en la que un hombre de 58 años viajaba por la ruta nacional 146, quedó totalmente destruida por un incendio originado en la zona del motor. Cuando llegaron los bomberos, la VW Saveiro ya había sido devorada por el fuego y se tuvieron que dedicar a sofocar un incendio de malezas en la banquina.

 

El siniestro ocurrió del viernes a la tarde, en el kilómetro 153 y a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis, en dirección a Beazley.

 

Los efectivos de la División Cuartel de los bomberos de la Policía fueron alertados desde el Centro de Operaciones Policiales sobre un incendio vehicular cuyas llamas se propagaban hacia la banquina, en ese sector de la ruta.

 

“Cuando llegaron, la Volkswagen Saveiro se encontraba totalmente incendiada. De inmediato, el personal procedió a la extinción del fuego y posterior enfriamiento, como así también al control de focos ígneos en malezas lindantes”, señala el informe oficial.

 

El propietario del vehículo un hombre de 58 años y con domicilio en la ciudad de Juana Koslay, manifestó que circulaba por la ruta de norte a sur cuando advirtió humo proveniente del motor.

 

Tras estacionar al costado del camino y abrir el capó, el fuego ya había avanzado y terminó destruyendo el rodado.

 

En el parte policial se indica que no hubo heridos y que el origen y la causa del siniestro son materia de investigación.

 

 
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo