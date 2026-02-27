San Luis: marcharon contra la reforma laboral y por la recomposición salarial

La gente se manifestó en el microcentro puntano. Foto: captura de video/La Dosis Puntana.

En sintonía con un clima de ebullición social que recorre toda la Argentina, San Luis fue escenario de una contundente movilización que ganó las calles del microcentro. La Mesa Intersindical Estatal lideró la protesta, concentrando a una nutrida columna de trabajadores que marcharon en defensa de los derechos laborales y para manifestar un rechazo categórico a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.



La convocatoria tuvo su epicentro frente al edificio del Correo Argentino, donde el paisaje urbano se transformó con banderas, cánticos y pancartas que reflejaban el descontento del sector público.



La principal demanda que unificó a los manifestantes fue la recomposición salarial urgente, en un contexto donde los trabajadores denuncian que sus ingresos han quedado rezagados frente al costo de vida actual.



La protesta logró amalgamar a un amplio espectro de sindicatos que coincidieron en la gravedad del escenario presente. Entre las organizaciones que encabezaron el reclamo se encontraron UTEP, APEL, ATE, APTS y SiJuPu, entre otros gremios que decidieron unir fuerzas para fortalecer el mensaje de unidad.



La presencia de estos sectores marcó un fuerte posicionamiento frente a las políticas de ajuste, señalando que la defensa de la estabilidad laboral es una prioridad irrenunciable.



El mensaje de la movilización fue dirigido tanto al Gobierno nacional como al provincial, exigiendo respuestas concretas que detengan el deterioro de las condiciones de trabajo.



Los referentes gremiales advirtieron que el malestar social sigue en aumento.

