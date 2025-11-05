Docentes de la Albert Einstein advierten por el complejo drama laboral

La situación del plantel docente de la Escuela Pública Digital "Albert Einstein" es gravísima. Con una enorme paciencia, vienen soportando un escenario de asfixia financiera y sobrecarga laboral. Pese a los múltiples planteos que buscaron una posible solución, no han obtenido respuestas concretas y efectivas. En ese sentido, emitieron un comunicado para poner en conocimiento de la sociedad la totalidad del conflicto.



Máxima preocupación



De acuerdo con lo que expusieron en un contundente documento, dirigido a las autoridades de la Universidad de La Punta (ULP) y al público en general, el personal se encuentra en un presente de máxima preocupación, temor e incertidumbre por la situación laboral.



Aunque se habían evaluado diferentes acciones de lucha para reclamar contra el durísimo presente, por el miedo a la pérdida del trabajo —especialmente ante ciertas comunicaciones "informales" recibidas— optaron por no llevar adelante un paro total: no se pueden arriesgar a quedar sin sus fuentes de ingresos y poner en riesgo a sus familias. La situación es muy seria.



De todas formas, buscaron difundir lo que sucede de forma masiva, para informar sobre el contexto. La modalidad digital de abordaje demanda atención y dedicación especial y personalizada, con una exigencia muchas veces superior a otras modalidades educativas.



Limitación de actividades



Como una forma de visibilizar el drama, a partir del lunes 10 de noviembre, las actividades de extensión horaria "no serán desarrolladas". Solo se cumplirá con la carga horaria presencial correspondiente, con el fin de sostener el reclamo sin afectar los salarios de los docentes ni motivar posibles sanciones por parte de la institución.

En la imagen, la evolución de los sueldos. Foto: Comunicado de docentes.



El objetivo de la medida de fuerza es exponer el complejo panorama en el que los derechos laborales básicos están pisoteados. Y se aplica con un equilibrio para no impactar en el derecho de los estudiantes a recibir sus clases dentro del horario escolar habitual.



Un aumento insignificante



Aunque hace dos meses recibieron un pequeño incremento salarial —que no implicó ninguna mejora estructural— no se ha emitido ninguna comunicación oficial por parte de la ULP que detalle un plan integral que contemple la recomposición de los puntos pendientes.



En octubre, una semana antes de percibir el sueldo, en una reunión mantenida por el cuerpo docente con el Rector Luis Quintas y el titular de las Escuelas Públicas Digitales, Luciano Paz, se indicó (oral e informalmente) que desde el Gobierno la intención era cumplir, hacia diciembre de 2025, con la equiparación salarial correspondiente al desfasaje de un 60%. Sin embargo, hoy los docentes consideran muy difícil, casi imposible, que dicho compromiso se concrete. Y no es para menos: los hechos hablan por sí mismos.



Lo que piden



Hasta la publicación de esta nota, los docentes no han recibido información clara ni avances verificables sobre: