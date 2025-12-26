Familia de Villa Mercedes protagonizó un terrible y fatal accidente

Un terrible accidente de tránsito se registró este viernes en las proximidades de Nueva Galia, en la ruta nacional N° 188 (kilómetro 559) y de acuerdo a las primeras informaciones habría sido protagonizado por una familia de Villa Mercedes.

Viajaban en una camioneta impactó contra la parte trasera de un camión y, según las primeras informaciones, dos mujeres fallecieron y hay tres heridos.

El diariomendoza.com.ar informó que como consecuencia del impacto la camioneta quedó destruida y que el contexto era estremecedor.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 17:30, cerca del límite entre las provincias de San Luis y La Pampa.

Según las primeras averiguaciones policiales, colisionaron un camión Volkswagen 17.280 con acoplado —que circulaba de este a oeste con tres hombres mayores de edad— y una camioneta Jeep Renegade Sport, que lo hacía en sentido contrario con cinco mujeres mayores de edad a bordo.

Por causas que aún se investigan, en una curva del tramo la camioneta impactó contra la parte trasera izquierda del camión, a la altura del eje.

Debido al violento impacto, dos de las mujeres fallecieron en el lugar, hecho constatado por personal médico del hospital de Nueva Galia.

Las otras tres ocupantes del vehículo menor resultaron heridas y fueron trasladadas en ambulancias al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde reciben atención médica de mayor complejidad.

Mientras se desarrolla el trabajo de los peritos, el tránsito quedó parcialmente restringido.

Identidades

Al cierre de la jornada del viernes, se conoció que una de las fallecidas es Susana Cuello. La otra víctima fatal, su hija Mili Casañas de 25 años.