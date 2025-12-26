La conmovedora recuperación de Max

La feliz noticia la dio su dueña Lucila Floriani. “Hoy está un poquito mejor porque se levantó y fue el patio comió, tomó agua cosa que no hacía antes porque estaba shockeado. Así que hoy para él fue un poquitito mejor, de igual forma sigue teniendo mucha molestia en las manitos o sea que en una de sus manos puede tener una posible fractura”.

Max (dogo argentino) entró en pánico luego de que vecinos encendieran fuegos artificiales esta navidad, lo que provocó que el animal, dominado por el miedo y la desesperación, se arrojara por la ventana de la vivienda.

Las imágenes que se viralizaron muestran a Max con visibles heridas en el rostro y el cuerpo, recostado y envuelto en una manta tras la terrible situación.

“Ayer fue atendido por un veterinario que vino de otra localidad con su equipo y lo pudieron suturar. Le hicieron cuatro puntos en una manito que ahora tengo que quitarle la venda. También le administraron una medicación, ya que tuvieron que sedarlo para que pudiese ser atendido. Sigue con curaciones, esto será así por un tiempo”, detalló.

Como consecuencia de la pirotécnica, el miedo hace que animales salten desde alturas, se lastimen o huyan, como ocurrió con Max, que espantado se tiró por una ventana sufriendo múltiples golpes y heridas.

Por eso la dueña de Max afirma “su recuperación llevara un tiempo” porque los cortes que tiene han sido considerables.

“En casa ya cambiamos los vidrios y Max tiene ayuda veterinaria, pero el mal rato que vivimos no se lo deseamos a nadie. Así que espero que esto ayude concientizar un montón”, reflexionó Lucila, la quinense que es la mamá humana de Max.