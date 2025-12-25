Mascotas heridas por pirotecnia: un perro se arrojó por una ventana en Quines

Una usuaria de Facebook compartió el dramático momento que le tocó vivir durante la Navidad a raíz del uso de pirotecnia, una situación que terminó con su perro gravemente herido y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

La publicación fue realizada por Debii Barroso, quien expresó su indignación y dolor por lo ocurrido. Según relató, el perro Max entró en pánico luego de que vecinos encendieran fuegos artificiales, lo que provocó que el animal, dominado por el miedo y la desesperación, se arrojara por la ventana de la vivienda.

En diálogo con El Diario de la República, Débora contó: “La verdad es que no fue ninguna feliz Navidad acá en Quines, por todo lo que estuvimos pasando”. Y explicó: “En realidad, el perro es de mi mejor amiga. En la medianoche, cuando pasó todo, ella me llamó desesperada por lo que había sucedido con su mascota. Yo soy proteccionista de corazón”.

“Nosotros habíamos pedido ayuda a la intendencia, pero no nos da pelota. Hemos hecho millones de cosas. No tenemos una asociación formal, solo una página de proteccionistas en redes sociales”, afirmó Debii, quien decidió visibilizar el caso con imágenes del estado en el que quedó Max tras el episodio. El animal saltó por la ventana impulsado por el terror que la pirotecnia provoca en perros y otras mascotas.

“¿Felices fiestas? Vergüenza les debería dar”, escribió la mujer en su descargo, donde cuestionó la falta de empatía y respeto hacia familias que atraviesan realidades muy distintas durante estas fechas. En el mismo mensaje explicó que Max sufrió múltiples golpes y lesiones como consecuencia de la caída.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran al perro con visibles heridas en el rostro y el cuerpo, recostado y envuelto en una manta tras el accidente. Afortunadamente, según informó su dueña —amiga de la proteccionista quinense—, Max ya cuenta con un collar isabelino y se encuentra bajo cuidados veterinarios mientras continúa su recuperación.