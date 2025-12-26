Una camioneta y tachos de miel quemados en un incendio en Juana Koslay

La Dirección General de Bomberos de la Policía informó que este viernes, alrededor de las 13:30, se registró un incendio en un galpón ubicado en la avenida del Portezuelo, en Juana Koslay.



Tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, acudieron dotaciones de la División Cuartel V-Terrazas del Portezuelo, quienes realizaron las maniobras iniciales para contener la situación hasta la llegada de refuerzos. Para ello, efectuaron tareas con una línea de alta presión.

Así quedaron las instalaciones. Foto: Policía de San Luis/FM Libertad San Luis.



Gracias al trabajo conjunto de los Bomberos de la Policía y los Bomberos Voluntarios, se logró la extinción total del foco ígneo. Según se detalló, el siniestro provocó diversos daños materiales: una camioneta y varios tachos con miel resultaron afectados por las llamas.



De acuerdo con las declaraciones del propietario recopiladas por las autoridades, el incendio se habría originado de manera accidental cuando intentaba ahuyentar a unas abejas utilizando un insecticida y un encendedor.

Los Bomberos combatieron las llamas y evitaron dramas mayores. Foto: Policía de San Luis/FM Libertad San Luis.



Finalmente, los bomberos concretaron las inspecciones de rigor y las tareas de enfriamiento para prevenir cualquier eventualidad.

