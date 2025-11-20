  • Nuestras redes
33°SAN LUIS - Jueves 20 de Noviembre de 2025

San Luis

Fuerte incendio en el Parque Industrial Sur: "se cayó un tinglado" en una recicladora

Bomberos Voluntarios y de la Policía abordan tareas para controlar las llamas y "enfriar" el predio. No se lamentaron víctimas ni heridos. Se desconoce cómo se originó el hecho.

Por redacción
| Hace 2 horas
El humo intenso cubrió la avenida Santos Ortíz. Foto: El Diario.

Este jueves, un espeso humo negro cubrió prácticamente la totalidad de la avenida Santos Ortiz, a la altura del Parque Industrial Sur. Un fuerte incendio afectó una planta recicladora ubicada entre la reconocida fábrica Rheem y la planta de Costa SA Ivess. La situación despertó la alarma de los vecinos y trabajadores de la zona, quienes, sorprendidos por las dimensiones de la combustión, dieron aviso a las autoridades.

 

 

La Policía mantiene un "perímetro" de seguridad para evitar inconvenientes. Foto: El Diario. 

 


Según pudo constatar El Diario de la República en el lugar de los hechos, Bomberos Voluntarios y de la Policía trabajan sin descanso para controlar las llamas. Accionan con diversas tareas de enfriamiento y de ataque directo. Lo positivo en medio del complejo panorama, es que el lugar cierra su actividad a las 14, por lo cual no había personas. No se lamentaron víctimas ni heridos.

 

 

Los Bomberos trabajan con intensidad para controlar las llamas. Foto: El Diario. 

 


El espacio acumula distintos elementos como plástico, cartón, madera, con lo cual el foco ígneo se propagó rapidísimo. En principio, y en base a datos preliminares, habría afectado un predio donde la empresa Rheem tiene contenedores.

 

 

Mientras se originaron las llamas, el viento marcaba un panorama desalentador. Por suerte, no se lamentaron víctimas ni heridos. Foto:El Diario.

 


Por lo pronto, el amplio despliegue de emergencias y Bomberos mantiene las medidas de seguridad necesarias para controlar la situación. Muchos detalles serán materia de investigación.

 


Otro aspecto clave es que se derrumbó un tinglado, que fue consumido por el incendio. Se trata de una situación muy común en este tipo de siniestros, motivo por el que el personal trabaja con máxima precaución.
 

 

