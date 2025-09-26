Controlaron el incendio en San Francisco del Monte de Oro; investigan cómo se originó

El bosque nativo del Pie de la Cuesta, en San Francisco del Monte de Oro, sufrió un incendio que se propagó por los fuertes vientos. Bomberos, vecinos y jornaleros se unieron para proteger las construcciones y los animales, en una lucha incansable contra las llamas. Aunque la vegetación (que entre otras especies tiene las palmeras caranday) se vio perjudicada por la intensidad del fuego, el personal bomeril logró un operativo exitoso y controlaron la situación.



"Fue extinguido alrededor de las 3 de la madrugada. Ya a esa hora estaba completamente controlado, sin riesgo de cenizas. Ahora está lloviendo por suerte, eso ayuda aún más a la situación", indicó Ricardo Cabrera, presidente de Bomberos Voluntarios de San Francisco del Monte de Oro en diálogo con El Diario de la República.



De acuerdo a lo que especificó, al momento se están evaluando los daños. Al mismo tiempo, investigan quién inició el fuego. Aunque no hay una estimación exacta sobre la cantidad de hectáreas quemadas, se hablaba extraoficialmente de un foco que comprendía unos 7 kilómetros aproximadamente.



Más allá de los claros impactos en el entorno natural, no hubo víctimas ni daños materiales.



"Le recomendamos a la gente que tenga mucho cuidado, que no prendan fuego. Que pidan autorización para la quema controlada. No es cuestión de quemar por quemar. Cualquier fogata puede desatar un incendio. Una colilla de cigarrillo puede desatar un incendio impresionante. Cuidémonos entre todos", concluyó.

