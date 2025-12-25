Un bombero mató a un motochorro
Un policía se defendió de un ataque de una pareja de motochorros y los mató a balazos. Quisieron robarle el automóvil.
El efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue abordado cuando se desplazaba en auto por Barrio Parque Calchaquí, Quilmes.
Los delincuentes muertos son un hombre y una mujer, interviene la UFI 2 de la provincia de Buenos Aires,
