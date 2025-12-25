  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Jueves 25 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Jueves 25 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Ocurrió en Quilmes

Un bombero mató a un motochorro

Un policía se defendió de un ataque de una pareja de motochorros y los mató a balazos. Quisieron robarle el automóvil.

Por redacción
| Hace 3 horas

El efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue abordado cuando se desplazaba en auto por Barrio Parque Calchaquí, Quilmes.

 

Los delincuentes muertos son un hombre y una mujer, interviene la UFI 2 de la provincia de Buenos Aires,

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo