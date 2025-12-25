“Entré a comprar y en un ratito perdí la moto”

“Yo dejé estacionada la moto con la correspondiente traba de seguridad y pese a ello, la robaron. Fue en un rato, Entremos a comprar a las 18:00 y al salir cerca de las 19:30, ya no estaba. No me imaginé nunca que me podía pasar esto”, detalló Jesús Marcos Gil sobre el hecho que lo damnificó.

El ilícito, que pasa a engrosar la extensa cadena de episodios de esta naturaleza, fue cometido el 23 de diciembre en la puerta de un conocido comercio situado en calle Belgrano, entre San Martín y Chacabuco, de la ciudad de San Luis. La moto es una Honda Titán, de 150 centímetros cúbicos, de azul con negro.

“Lo peor de todo es que nadie vio nada”, se lamentó al comentar que de inmediato salió a buscar ayuda para recuperar el rodado, pero lamentablemente toda consulta fue infructuosa, no hubo ni una pista. “Estoy con mucha bronca y tristeza”, expresó en diálogo con medios periodísticos al indicar que a casi 24 horas del episodio no hay novedad del paradero, es 'como que se la tragó la tierra'.

El joven utilizaba la moto para ir a trabajar durante las mañanas (Plan de Inclusión) y en las tardes utilizaba para reforzar sus ingresos en el servicio de traslado Uber. "Siento que cortaron las manos y las piernas", expresó amargado en el inicio de la Navidad.

Además, en publicaciones que hizo en las redes sociales pidió la ayuda de la comunidad para obtener algún dato que le permite recuperar su preciada moto. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 2664909509.

La denuncia la hizo en la Comisaría Primera.