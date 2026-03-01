  • Nuestras redes
Homicidio en San Luis

Ya son tres los detenidos por el asesinato de Javier Moyano

Este domingo  un menor se entregó a la justicia, tras la detención de un hombre de 34 años. Resta que sean arrestados los otros integrantes de la banda. A Hugo Alejandro Barroso ahora se lo acusa de “Homicidio triplemente agravado”.

Por redacción
| Hace 1 hora

La investigación por el asesinato de Carlos Javier “Conejo” Moyano tuvo hechos contundentes en los últimos días. Este sábado, después de la detención de un hombre de 34 años, se sumó un tercer detenido tratándose de un menor que, en los primeros minutos del domingo, se puso a disposición de la justicia.

 

De esta manera el 50 por ciento de los apuntados como los ocupantes del vehículo en el que, el 13 de febrero, se movilizaron los homicidas del “Conejo” Moyano ya están alojados en celdas y a disposición del juez de Garantía N° 3 Marcos Flores Leyes. El fiscal es Esteban Roche.

 

Otra de las novedades frescas de la causa, es que este domingo en la audiencia de notificación de cargos, se le notificó al primer detenido, Hugo Alejandro Barroso que le cambiaron la calificación legal de la causa, por “Homicidio triplemente agravado”.

 

Tras esta resolución, sus defensores Soledad Poma de Otaegui y Hanna   Abdallah solicitaron la prórroga constitucional de ocho (8) días a los fines de tomar adecuado conocimiento de la imputación y ejercer plenamente el derecho de defensa técnica de mi asistido.

 

Los abogados querellantes son Martin Loayza y Marcos Puerta.

 

El menor se presentó de manera voluntaria en las dependencias del Departamento Homicidios, junto a un abogado.

 

El ataque a tiros fue en la Avenida Quinto Centenario en el barrio 1° de Mayo, en plena luz del día y ante la presencia de numerosos testigos.

 

El episodio ha convulsionado y conmocionado a la barriada que pide el cese de este tipo de hostilidades y agresiones. Reclaman vivir en paz.,

 

