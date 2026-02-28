El pobre más pobre entre los pobres sacude al mundo

San Francisco de Asís parece que está vivo.

Con motivo de celebrarse los 800 años de su muerte la Iglesia Católica ha dispuesto la celebración de un Jubileo exhibiendo hasta el 22 de marzo en una vitrina los huesos del pobre de Asís. Concitando la atención de todos los actores sociales.

1.500 personas por hora, 18.000 por día cumplen con las formalidades para visitar al poverello.

No es un evento social mundano ni menos político, sino la relectura de la trascendencia humana en estado puro. Sus huesos sacuden mundo.

San Francisco con su cruda pobreza, sin garantías mundanas, con brazos abiertos y desarmado amor había agitado su sociedad contemporánea, zarandeos que aun después de varios siglos se podían percibir.

Estos personajes aparecen para trascender y marcar presencia permanente.

Hoy sus huesos exhibidos, desacomoda y zamarrea a un mundo que ha enloquecido por la avaricia, el poder y el dinero, que se está llevando puestos a casi toda la actual dirigencia que se creen eternos.

La cobertura mundial de los medios de comunicación contradice aquella locura. ¿Por qué hacerse rico para ayudar a los pobres cuando lo que corresponde parecerse a ellos?

Su pobreza radical restauró su ámbito y fue guía para el encuentro.

Hoy es tendencia, no hay polémica.

San Francisco en modo importante nos está interpelando.

¿Por qué y para qué cada día menos ricos más ricos? ¿Para qué cada día más pobres más pobres? ¿Qué nos están pasando? ¿Cómo puede ser que el hambre y los salarios indignos se justifiquen por un asiento contable?

¿Cómo creerles a los destructores que vienen a construir, cuando además amontonan?

¿Cómo se explica que el progreso traiga el atraso?

Nuestra Patria ha entrado en un crudo individualismo.

Sufrimos una pandemia de aprofobia: a los pobres despreciarlos, culparlos o excluidos como un problema.

Existen solo ellos, los demás para servir a su imagen o idea. Actitudes que transforman dañando la vida de relación cuando no las rompen.

Licenciados en huir de los arrepentimientos pues el programa de administrar la imagen que tienen sirve como manipulación no como conversión.

Su reputación reemplaza la verdad porque esta es una amenaza a su Yo. El león debe cazar víctimas débiles.

La reforma laboral producirá heridas profundas cuyo dolor concluirá en personalidades enclenque sin horizontes pues la desaparición del asociacionismo como organización natural para la defensa de sus derechos e intereses es la meta de esta cruel aventura.

Se conforman métodos y sistemas para identificar las necesidades y dolores de los débiles no para protegerlos sino para dominados.

Por eso si los pobres no molestan, sus dolores no les importa.

Muy raro los mismos que vienen con la retórica de traer justicia y libertad son los que nunca asumieron nada por lo necesitados.

¿Alguna vez el pobre se cruzó con esta gente asistiendo? Nunca.

Estamos convocados a discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo para que el destructor o la motosierra no entre en nuestra casa interior.

Si alguien se beneficia destruyendo o quebrando al débil, cuidado, eso es maldad.

Considerar la pobreza como fruto de errores personales nos ha traído como consecuencia no estimarla como una herida social. Cuando se considera al obrero una tuerca, un máquina o unidad de producción u objeto de consumo y se la valora tan solo por lo que produce o consume, y eso es aprofobia pura, exacta.

La cercanía se mide por la distancia que nos separa con los que menos tienen cuyo resultado revelará cuan auténtico es nuestro humanismo.

Cercanía, compromiso y solidaridad con los heridos sociales versión contemporánea del tormento de la crucifixión, que hoy como hace 2026 se festeja en nombre de la verdad y la libertad.

En este contexto nacional y con Trump a bombazos pregonando la paz, la fuerza avasallante de la humildad franciscana acicatea nuestras fuerzas morales como hace 800 años: “Señor has de mi un instrumento de tú Paz".

No es ficción es realidad.