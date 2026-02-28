Comenzó la guerra: EE.UU. e Israel atacan al régimen de Irán

Al anunciar la avanzada, el presidente Trump se dirigió al pueblo iraní: “Esta es su oportunidad única de recuperar su país. Durante décadas pidieron ayuda, y aquí está. Veamos cómo responden”.

USA lanzó "operaciones de combate a gran escala" contra Irán sumándose al ataque preventivo de Israel "Rugido del León"

Las explosiones sacudieron Teherán y en las principales ciudades iraníes.

Por su parte se activan sirenas en todo Israel, en tanto que cerraron el espacio aéreo en Irak

Cruce de posiciones

La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que ya inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones. Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno de Benjamin Netanyahu decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo su territorio, mientras las sirenas antiaéreas alertan a la población civil sobre un escenario “extremadamente grave”.

La respuesta desde Teherán no se hizo esperar. A las pocas horas de los primeros estallidos en la capital iraní, la Guardia Revolucionaria ratificó el inicio de las operaciones de represalia. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones”, informaron de manera oficial. Mientras tanto, el espacio aéreo iraní permanece cerrado por completo y se reportan cortes en los servicios de telefonía y bloqueos en los accesos estratégicos de la capital, donde las columnas de humo negro dominan el horizonte.

Desde Washington, según supo la Agencia NA, el presidente Donald Trump confirmó la participación directa de sus fuerzas y aseguró que Estados Unidos inició “importantes operaciones de combate en Irán”. El mandatario republicano justificó la intervención alegando el avance del programa nuclear de Teherán y sus planes para alcanzar objetivos en suelo norteamericano. En un mensaje cargado de contenido político, Trump se dirigió directamente a la ciudadanía local e hizo un llamado para que el pueblo iraní “tome el control de su gobierno”.

Los ataques, que hicieron foco en instalaciones militares y símbolos del poder político, habrían impactado cerca de las oficinas del ayatolá Ali Jamenei. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, remarcó que la incursión buscó “eliminar amenazas”, en una acción coordinada con la vasta flota de aviones y buques de guerra que la Casa Blanca desplegó recientemente en la zona. Por el momento, ambos países mantienen sus sistemas de salud y defensa en alerta máxima, a la espera de la evolución de un conflicto que amenaza con transformar radicalmente el tablero geopolítico global.

Apagón total

El Gobierno de Irán interrumpió este sábado el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país como respuesta inmediata a las ofensivas aéreas lanzadas por Estados Unidos e Israel contra ciudades estratégicas.

Según informó la organización Netblocks, dedicada al monitoreo de la conectividad global, el acceso a la red se desplomó de manera estrepitosa hasta alcanzar apenas el 4% de los niveles habituales, lo que representa un apagón informativo prácticamente total.

La medida se hizo efectiva poco después de registrarse las primeras explosiones en Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, dejando a la población incomunicada en medio de una operación militar que el presidente Donald Trump calificó como un plan para "aniquilar" y "destrozar" la infraestructura del régimen.