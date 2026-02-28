El drama de 33 familias: les quieren quitar los lotes donde construyen sus viviendas

Treinta y tres familias viven un momento muy angustiante en Villa Mercedes. Esto sucede porque muchos empezaron a construir “la casa propia” en un loteo situado en el noroeste de la ciudad y esta semana se enteraron que este lunes serán desalojados por máquinas de una empresa que se encargará de construir las 300 viviendas que anunció el gobierno provincial.

El conflicto se visibilizó este sábado cuando los vecinos mantuvieron una reunión con la comerciante que les vendió los terrenos. “Todo indica que es gente que ha sido sorprendida en su buena fe. Tienen el boleto compra-venta que ha sido certificado por un escribano y un certificado los planos”, explicó uno de los allegados al grupo de personas que ven peligrar la ilusión de tener en poco tiempo su hogar o bien que le derriben las casas que ya han sido edificadas. Sienten que “son víctimas de una presunta estafa”.

El loteo está ubicado en el barrio “Familia Unida”, en la zona comprendida entre la Autopista de las Serranías Puntanas, la Avenida 25 de mayo y el canal conocido como “La Dársena”, próximo donde años atrás había un motel llamado “Top”.

Por lo que se rumorea, los terrenos se los compraron a “puntero político” que dijo que los recibió de herencia de su abuelo.

Por cada uno de los lotes, cada vecino pagó alrededor de 15 millones de pesos además de los honorarios correspondiente a los profesionales intervinientes.

Ante la desesperación que les ha generado la situación y las amenazas de que el lunes avanzaron las topadoras para empezar con la construcción de las 300 viviendas, es que el grupo de vecinos ha preparado una serie de acciones, entre ellas una nota que será enviada al gobernador Claudio Poggi.

“Porque nos vendiste los terrenos si vos sabías que iban a hacer los barrios”, le reprochó uno de las vecinas perjudicadas a quien vendió los lotes.