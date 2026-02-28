Cayó el segundo sospechoso por el crimen de Moyano tras 15 días prófugo

Tras más de dos semanas prófugo, la Policía detuvo este sábado al segundo sospechoso por el crimen de Carlos Javier Moyano, asesinado de un disparo por la espalda en el barrio 1º de Mayo. El operativo se concretó al amanecer en el barrio Eva Perón y estuvo a cargo del Departamento de Homicidios con apoyo del Departamento de Investigaciones.

El detenido es Hugo Alejandro Barroso, de 34 años, según pudo saber este medio. Fue localizado en la vivienda de un familiar, donde se ocultaba desde el 13 de febrero, día en que Moyano fue interceptado cuando circulaba en su motocicleta por avenida Quinto Centenario. Desde un automóvil, y sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa. El ataque fue directo y letal.

La causa ya tenía a un procesado con prisión preventiva: Carlos Fausto Barroso, alias “El Gordo Travolta”, quien cumple 120 días de preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial bajo la calificación de “homicidio doblemente calificado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”.

Con esta nueva detención, el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, quedará en condiciones de imputar a Hugo Alejandro Barroso por su presunta participación en el brutal ataque ocurrido la tarde del 13 de febrero en el 1º de Mayo. La abogada Soledad Poma de Otaegui interviene en la defensa.

El crimen de Moyano sacudió a la zona oeste y reavivó la preocupación vecinal por la violencia armada en las calles. Ahora, con los dos sospechosos tras las rejas, la investigación entra en una etapa clave para determinar con precisión los roles y responsabilidades en la emboscada mortal.