31°SAN LUIS - Domingo 01 de Marzo de 2026

Villa Mercedes

Piden ayuda para recuperar una moto robada

El vehículo fue robado este sábado, a la mañana, de la esquina de Colón y Almafuerte. "Es mi herramienta de trabajo", señaló el damnificado al solicitar la colaboración de la comunidad. 

Por redacción
| Hace 7 horas

El robo de motos y bicicletas se ha convertido en algo así como moneda corriente en Villa Mercedes y en distintos puntos de la provincia.

 

Las redes sociales son la vidriera que permiten conocer este tipo de dolorosas situaciones, como ocurrió este fin de semana con un joven villamercedino que pidió la ayuda urgente de la población para recuperar su único médico de movilidad y herramienta de trabajo.

 

Difundió que este sábado a las 10:15 le robaron su moto cuando la dejó estacionada en la esquina de Colón y Almafuerte.

 

“Les pido de corazón que compartan esta publicación, entre todos podemos ayudar que aparezca”, solicitó este vecino de Villa Mercedes víctima de la delincuencia.

 

Para acceder a información sobre el paradero del rodado, pide que se comuniquen al 2657331554. Ofrece una recompensa.

 

 

