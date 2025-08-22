Con mucha rapidez, un ladrón le robó la bicicleta a un trabajador

Los robos y hurtos están a la orden del día en toda la provincia. Los delincuentes aprovechan la mínima oportunidad para apoderarse de lo que sea, sin importarles el daño que causan. Este viernes, en plena jornada comercial, a Ezequiel Tello de Villa Mercedes le robaron su herramienta de trabajo cuando estaba en una peluquería: “Ya no te podés descuidarte un segundo”, se lamentó al confirmar la sustracción de su preciada bicicleta.

El ilícito que le ha causado una gran amargura sucedió cuando estaba en un local situado en calle General Paz cerca de la esquina con Pringles, a muy poca distancia de la Comisaría Octava y al lado de unas cocheras. “Lo veo al chabón que me saca la bici que estaba entre las rejas de la peluquería. Tardé unos segundos en salir y después corrí detrás de él hasta calle 9 de Julio y no lo pude alcanzar porque con mucha rapidez logró huir”, relató.

La bici que le sustrajeron es de la marca Fire Bird. “La uso para trabajar, para hacer changas. Verdaderamente este malviviente me hizo un gran daño”, expresó Ezequiel Tello que además de difundir lo que le sucedió por las redes sociales, hizo la denuncia en la Policía.

A aquellos vecinos que puedan ayudarlo a encontrar su herramienta de trabajo, pide le manden un mensaje o llamen al 2657211172.