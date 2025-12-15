Le robaron la moto frente al casino y la vio huir: “La sigo buscando por donde sea”

Walter denunció el robo de su motocicleta el sábado por la noche, entre las 20:30 y las 21, cuando la había dejado estacionada sobre calle Rivadavia, a la altura de Pernera, frente al casino.

Según relató, se trataba de una Honda Stone 125, de color negro, con calcos de alas a los costados y llantas bicolor, rojas y negras. La moto se encontraba con traba de volante colocada.

El damnificado explicó que se ausentó solo unos minutos para realizar una compra en la zona de Rivadavia y Junín, a una cuadra del lugar. Al regresar, observó a un joven vestido de negro y con casco que estaba arrancando su motocicleta y huyendo a bordo de ella.

“Fui corriendo detrás, pero lo perdí de vista”, señaló. Inmediatamente llamó al 911. De acuerdo a su testimonio, el personal policial arribó al lugar unos 20 minutos después.

Walter realizó la denuncia correspondiente en la comisaría, aunque manifestó su malestar por la falta de novedades en la causa. “Hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta”, afirmó.

Indicó además que la moto circulaba sin luces, sin espejos y con poco combustible, por lo que cree que fue escondida a poca distancia del lugar del robo. “Ahora la sigo buscando entera o por partes, pero de una u otra forma tengo que recuperarla”, sostuvo.

El hecho vuelve a poner en foco los reclamos vecinales por robos de motos en zonas céntricas y la demora en la respuesta tras las denuncias.