Los destrozos que causó la tormenta en Merlo

Durante la noche del sábado, una fuerte tormenta provocó importantes destrozos en el Polideportivo del Santiago Besso, en la Villa de Merlo. Según relataron vecinos de la villa turística, los daños se produjeron en el transcurso del temporal que afectó a la zona.

A través de un comunicado, la institución solicitó extremar las precauciones en el desplazamiento de los estudiantes que se encuentran rindiendo exámenes y de aquellos que deban presentarse este lunes.

Asimismo, se informó que en la tarde del lunes se llevará a cabo el acto de Fin de Año. En el mensaje enviado al personal se indicó que el ingreso al establecimiento deberá realizarse por calle Pedernera, mientras que el estacionamiento estará habilitado en el patio interno del predio.

Desde la institución advirtieron que, debido a los daños provocados por las inclemencias climáticas, habrá sectores que permanecerán cerrados y a los que no se podrá acceder, por lo que solicitaron máxima precaución.