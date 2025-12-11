El “Recorrido de las Artes”, una vidriera para conocer la labor de los artistas

San Luis vivirá este viernes y sábado una nueva edición del Recorrido de las Artes, una megaexposición de obras, cuadros y esculturas organizada por Artistas Visuales Agrupados San Luis (AVASL) junto a talleres y espacios culturales. Los dos días, el público amante de lo visual tendrá la oportunidad de recorrer toda la provincia en sedes llenas de color y creación.

Esta propuesta, que se desarrolla dos veces al año, invita a recorrer y descubrir los talleres donde los artistas crean sus obras y abren las puertas a un universo de procesos, diálogos y experiencias. Así, quienes participen podrán visitar los espacios de trabajo, conversar directamente con los artistas y conocer sus modos de creación.

Participarán artistas de toda la provincia (desde consagrados a noveles, de escultores a pintores) con sus obras, que estarán a la venta para que el visitante pueda adquirir obras originales de manera directa, lo que genera un intercambio que enriquece la experiencia estética y fortalece el apoyo a la escena cultural local.

Habrá talleres abiertos en la ciudad de San Luis, Juana Koslay, Potrero de los Funes, El Volcán, El Trapiche, en La Carolina, La Toma, Justo Daract, Villa Mercedes, Villa Larca, Cortaderas, Tilisarao, Santa Rosa del Conlara y en Merlo.

Cada espacio ofrecerá una propuesta propia y, en muchos casos, se sumarán actividades complementarias como conciertos, recitados y performances que ampliarán el encuentro entre el público y la creación artística.

Mapa del recorrido: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1_ge-MA1fS0sBzC0uVEAJLzf_kFPAkVA&usp=sharing