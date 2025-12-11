  • Nuestras redes
Nueva gestión

Juramento con hoja de ruta: asumió Luis Altamirano como intendente de Renca

Aseguró que trabajará por el crecimiento de la localidad. Garantizó compromiso institucional, transparencia y articulación con los vecinos.

Por redacción
| Hace 2 horas
Nuevo comisionado. Altamirano ya está en funciones. Foto: Radio G.

Renca tiene nuevo intendente comisionado. Luis Altamirano juró este miércoles ante la presencia de autoridades y vecinos. La intendenta saliente, Romina Peralta, hizo el traspaso de mando.

 


Según la agenda oficial, previo al acto protocolar, se llevó a cabo una misa de asunción en el Santuario Divino Señor de Renca.

 


Altamirano emitió un mensaje donde se centró en el compromiso institucional, la transparencia y el abordaje conjunto. Destacó que el desarrollo de Renca dependerá del trabajo articulado y la participación activa de los vecinos.

 


Además, agradeció el acompañamiento y el apoyo de la comunidad. Informó que concretará un estudio sobre la situación actual de la localidad para impulsar políticas orientadas al fortalecimiento del crecimiento local. Aseguró que presentará un informe público como parte de su compromiso con la transparencia y la comunicación permanente.

 


Radio G/Redacción. 
 

 

