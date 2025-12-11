Marito Romero asumió en Luján y dijo que donará su sueldo

Pablo López, el intendente saliente, con su diploma. Al lado, de traje, el nuevo funcionario rodeado de su nutrido equipo. Foto: Prensa Municipalidad de Luján.

A lo Javier Milei en los inicios de su carrera política, el flamante intendente de Luján, Mario Osvaldo Romero, conocido como “Marito” por su pueblo, prometió donar su sueldo de intendente, el cargo al que juró.

El flamante jefe de la comuna del norte provincial dijo que llevará adelante su revolucionaria medida en favor de instituciones deportivas, culturales, de bomberos y protectoras de animales.

La ceremonia de juramento contó con la presencia de autoridades, instituciones y vecinos, que quedaron muy conformes con la iniciativa. “Marito” recibió el mando de Pablo Oscar López, quien gobernó el municipio hasta ahora.

El acto incluyó palabras de agradecimiento, la bendición del cura párroco y una carta familiar que acompañó la despedida de López.

" A partir del 1 de enero mi sueldo será donado a instituciones, que el sueldo vaya a la sociedad, es una decisión que siempre tuve", sostuvo el nuevo intendente que le tomó juramento a su gabinete, Juan Pablo Guanziroli, como secretario de gobierno y hacienda; Marcelo Otamendi, secretario legal y técnico; Cecilia Gómez, en cultura y turismo; Ornela Muñoz, en deportes; Xiomara Rosales, en acción social; Emmanuel Moyano, en prensa; Francisco Torres, en el extraño cargo de “Relaciones”; y Giuliana Rosales, en el área contable.

Los funcionarios no hicieron anuncios respectos a sus haberes.