La UNSL distinguió a “Taty” Almeida con el Premio Rector Mauricio López, edición 32

La Universidad Nacional de San Luis hizo entrega de la 32° edición del Premio Rector Mauricio López, reconocimiento que se otorga de manera ininterrumpida desde 1994. En esta oportunidad, “Taty” Almeida, docente, activista y presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, fue la galardonada.



El acto comenzó con la tradicional ofrenda floral en homenaje a Mauricio López. Luego, las personas presentes se trasladaron al Auditorio para dar inicio a la segunda parte del evento. Allí, tras la conformación de la mesa de autoridades, se procedió a la lectura de las resoluciones que protocolizaban la entrega del premio.

En primer lugar, se otorgó la mención especial al “Colectivo de Mujeres de la Ciudad de San Luis”, cuyas integrantes agradecieron el reconocimiento y a todas las personas que colaboran con el comedor que desde hace 17 años brinda alimento a niñas, niños y adultos mayores.

Paola Figueroa, coordinadora de Derechos Humanos de la UNSL, realizó una semblanza sobre la figura de “Taty” y sostuvo que es una de las personalidades más entrañables y aguerridas de la lucha por los derechos humanos en el país. «Su trayectoria está marcada por una convicción profunda: la defensa inclaudicable de la memoria, verdad y justicia», señaló.

Figueroa finalizó sus palabras afirmando que «Taty sigue caminando con su historia y su voz, recordándonos que la memoria es un acto cotidiano y que la democracia se defiende ejerciéndola».

Acto seguido, el rector hizo entrega del premio. María Fabiana Almeida, hija de “Taty”, recibió el galardón y brindó unas palabras en nombre de su madre. «Este reconocimiento es una caricia al alma para mi mamá», dijo. En su discurso recordó a su hermano Alejandro, desaparecido, su historia familiar y la labor incansable y pacífica de las Madres como un aprendizaje para toda la sociedad. «Muchísimas gracias en nombre de mi madre, de mi hermano y de los 30.000», agregó.

Raúl Gil, rector de la Universidad Nacional de San Luis, afirmó: «Este acto representa la instancia institucional más significativa y trascendente en nuestra permanente lucha por la memoria, verdad y justicia». Al mismo tiempo, destacó que la figura de “Taty” y el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo recuerdan, con su presencia y ejemplo, que la lucha por la memoria, verdad y justicia sigue siendo la base de la democracia.