  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Miércoles 10 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Miércoles 10 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Policiales

Accidente y congestión vehicular

Una camioneta colisionó contra una luminaria en la Avenida "José Santos Ortiz", en la ciudad de San Luis. No hubo lesionados pero causó demoras en el tránsito. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Esta mañana, pasadas las 07:30, una camioneta con cuatro ocupantes se estrelló contra el poste metálico de una luminaria en la Avenida "Santos Ortiz", en la rotonda de ingreso a la estación de servicios Bella Vista, en la ciudad de San Luis.

 

Afortunadamente no hubo heridos, pero la Toyota Hilux sufrió importantes daños materiales en la parte frontal. Además, la situación ocasionó demoras en el tránsito en plena hora pico afectando a los vecinos que se trasladaban desde Juana Koslay.

 

La camioneta se desplazaba en sentido oeste a este y cuando giró para entrar a la estación de servicios se despistó e impactó contra la luminaria.

 

La Policía trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y si hay otro vehículo involucrado, como se mencionó en un medio radial.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo