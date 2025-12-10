Accidente y congestión vehicular

Esta mañana, pasadas las 07:30, una camioneta con cuatro ocupantes se estrelló contra el poste metálico de una luminaria en la Avenida "Santos Ortiz", en la rotonda de ingreso a la estación de servicios Bella Vista, en la ciudad de San Luis.

Afortunadamente no hubo heridos, pero la Toyota Hilux sufrió importantes daños materiales en la parte frontal. Además, la situación ocasionó demoras en el tránsito en plena hora pico afectando a los vecinos que se trasladaban desde Juana Koslay.

La camioneta se desplazaba en sentido oeste a este y cuando giró para entrar a la estación de servicios se despistó e impactó contra la luminaria.

La Policía trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y si hay otro vehículo involucrado, como se mencionó en un medio radial.