Recuperaron una cisterna robada en Alsogaray y una mujer quedó detenida

Personal de la Dirección General de Investigaciones (DG13), a través del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes, recuperó una cisterna de gran porte y otros elementos robados de un establecimiento rural ubicado cerca de Alsogaray. Una mujer fue detenida y un hombre permanece prófugo.

La causa, caratulada como “Averiguación de Hurto Calificado”, es investigada por la Fiscalía de Gestión N.º 1, a cargo de la doctora Cecilia Framini. El robo fue denunciado por un productor agropecuario de 56 años, oriundo de Jovita (Córdoba), quien informó la sustracción de una cisterna marca Ricardo Pedrino, color verde y amarillo, con capacidad para 5.000 litros de combustible y que contenía unos 2.000 litros de gasoil. También se llevaron un tanque adicional de 1.200 litros para agua y diversas herramientas.

Luego de la denuncia, la Comisaría 11.ª solicitó apoyo al área investigativa. Un primer dato fue clave: un vecino había ofrecido gasoil en venta de manera informal. A partir del número telefónico se identificó a un sospechoso de 33 años. Con apoyo de la División Ciber Delitos se determinó que la geolocalización del teléfono del señalado coincidía con el campo “San Roque” el día del hecho. Horas más tarde, el registro ubicó el dispositivo en una vivienda de calle Tucumán, domicilio del sospechoso.

Con estos elementos, la Justicia ordenó dos allanamientos, uno en calle Tucumán y otro en Pasaje Río Quinto. En el primero se halló la cisterna denunciada, una caja de herramientas y 20 litros de aceite para motor, ocultos bajo un nylon en el patio. Durante el procedimiento se demoró a la mujer de 34 años residente en la propiedad, mientras que su pareja, el principal implicado, no se encontraba y permanece prófugo.

Los elementos fueron reconocidos por el damnificado y restituidos por orden fiscal. La mujer quedó alojada en celdas disciplinarias de la UROP 2, a disposición de la Justicia.