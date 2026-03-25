Aniversario de 4 Reinas: con una gala de artistas se celebra a lo grande

El escenario de Cuatro Reinas volverá a encenderse este jueves 26 con una propuesta especial pensada para celebrar a los artistas de San Luis. El espacio cultural, ubicado en avenida Illia 392, organizará una gala dedicada a reconocer a los músicos que a lo largo de estos años formaron parte de su historia y contribuyeron a consolidarlo como un punto de encuentro para la música en vivo.

Desde su apertura, Cuatro Reinas se transformó en un lugar donde artistas locales encuentran un escenario para compartir su talento con el público. Con presentaciones permanentes y una fuerte apuesta por la música en vivo, el espacio fue construyendo una identidad ligada al acompañamiento de los músicos de la provincia.

La iniciativa es impulsada por Cynthia Arriola, quien desde el primer día apostó por abrir un espacio para que los artistas locales puedan mostrar su trabajo y encontrarse con el público. En esta oportunidad, la propuesta será reconocer a quienes, noche tras noche, recorren escenarios llevando su arte y sosteniendo la cultura musical de San Luis.

La gala será conducida por Emanuel Cano, artista residente de la casa, que tendrá a su cargo la tarea de guiar la velada y reconocer a cada uno de los músicos que pasaron por el escenario del lugar.

Entre los artistas convocados para esta noche especial figuran Hermanos Lucero, Dúo Sol y Fe, Achalay, La Pucha, Nacho Soria, Lucho Sosa, Javi Becerra, Dani Sosa, Valentina Olguín, Cielo Herrera, La Pocha, Germán Herrera, Fusión Latina, Latín Dos, Carlos Daniel, Mavi Ojeda, Magu Agüero, Noé Ledesma, Juan Cruz Herrera, Alma Herrera, Alito Bustos, Cristian Becerra, Miguel Orozco, Martín Barroso, César Blanco, Ale Ortiz, Osva Valdez, Terranova, Dúo La Par y Seba Lazarte.

La propuesta promete una noche cargada de música, emoción y reconocimiento, en un encuentro pensado para celebrar el talento local y la historia compartida entre artistas y público en uno de los espacios culturales que apuesta por la música en vivo en la ciudad.