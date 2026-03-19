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A 50 años del golpe militar

Triple función en el TIM por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”

Este viernes, a las 22:00, la sala del TIM en Villa Mercedes, será escenario de una actividad especial en recordación de los 50 años del inicio de la dictadura militar.

Por redacción
| Hace 1 hora

El elenco Teatro Independiente Mercedes (TIM) abre este viernes, a la noche, la agenda de actividades recordatoria del medio siglo del inicio del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

 

“Cuando la quieren enterrar, la memoria se planta”, señala en su convocatoria del grupo al difundir la actividad especial que han preparado.

 

 

 

Programa

 

Memoria | Verdad | Justicia

 

Triple Función en el Teatro - TIM - Entrada Libre a la gorra.

 

22:00 horas -

 

-Música y Resistencia. Los años prohibidos. Las canciones que la dictadura censuró. Presenta y nos hace escuchar: Hugo AGUILAR (30 minutos aproximadamente).

 

 

-La sombra de mis ojos, Monólogo sobre HIJOS de Susana Gutiérrez Posse. Actúa Silvia Álvarez. (10 minutos aproximadamente).

 

 

-Un día de junio de 1955, obra de Tito Cossa sobre el Bombardeo a Plaza de Mayo. Actores del Grupo TIM e invitados. (20 minutos aproximadamente).

 

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