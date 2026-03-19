Triple función en el TIM por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”

El elenco Teatro Independiente Mercedes (TIM) abre este viernes, a la noche, la agenda de actividades recordatoria del medio siglo del inicio del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

“Cuando la quieren enterrar, la memoria se planta”, señala en su convocatoria del grupo al difundir la actividad especial que han preparado.

Programa

Memoria | Verdad | Justicia

Triple Función en el Teatro - TIM - Entrada Libre a la gorra.

22:00 horas -

-Música y Resistencia. Los años prohibidos. Las canciones que la dictadura censuró. Presenta y nos hace escuchar: Hugo AGUILAR (30 minutos aproximadamente).

-La sombra de mis ojos, Monólogo sobre HIJOS de Susana Gutiérrez Posse. Actúa Silvia Álvarez. (10 minutos aproximadamente).

-Un día de junio de 1955, obra de Tito Cossa sobre el Bombardeo a Plaza de Mayo. Actores del Grupo TIM e invitados. (20 minutos aproximadamente).