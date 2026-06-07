Sacaron el nombre de Perón de una escuela militar en Bariloche

El diputado nacional Agustín Rossi denunció en sus redes sociales que retiraron el nombre del expresidente Juan Domingo Perón del ingreso a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El dirigente peronista y exfuncionario del gobierno nacional cuestionó de forma rotunda la remoción del cartel oficial de la institución militar y sostuvo públicamente: "No borrarán la historia del General con un destornillador".

El legislador recordó que la figura homenajeada no solo fue tres veces presidente electo por el voto popular, sino que en los años 40 dio un impulso fundamental a las tropas de montaña del Ejército Argentino, por lo que el retiro de su denominación de la fachada del predio rionegrino generó un fuerte rechazo en el arco político opositor.

La quita de la identificación institucional en la base militar motivó un reclamo directo por parte del exministro de Defensa hacia las máximas autoridades de la fuerza y advirtió sobre las consecuencias de modificar la nomenclatura histórica de las unidades.

"Este es un acto de censura histórica que atenta contra la identidad y el patrimonio institucional de nuestras Fuerzas Armadas", manifestó el referente de la bancada peronista a través de sus canales oficiales digitales.

Ante esta situación, el parlamentario exigió de manera formal que se dé marcha atrás con la medida adoptada en la delegación patagónica y concluyó: "Esperamos que el nombre de Juan Domingo Perón vuelva a estar donde corresponde".