Bochorno en Villa Mercedes: le hicieron un acta a la docente que visibilizó la indigencia

El disciplinamiento y la persecución parecen haberse convertido en las herramientas predilectas para silenciar el reclamo de los trabajadores en la provincia. El caso de Mabel Becerra, docente de Nivel Inicial de la Escuela N° 176 "Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer" en Villa Mercedes, es el reflejo más crudo de un sistema que busca meter miedo en lugar de solucionar salarios de indigencia.



El hecho que desencadenó esta lamentable respuesta oficial ocurrió durante el desfile conmemorativo por el "Día de los Jardines". En esa oportunidad, la docente transitó pacíficamente sosteniendo un cartel dirigido a las autoridades presentes que expresaba una dura realidad: "Somos indigentes".



Sin mediar insultos, ni faltas de respeto, el gesto buscó simplemente sacar a la luz la desesperante situación económica que atraviesa el sector. Sin embargo, días después, la estructura administrativa activó un mecanismo de apriete. El Equipo Directivo procedió a labrarle un acta formal.



La lectura del documento oficial expone un texto colmado de contradicciones y bajezas institucionales. El escrito arranca afirmando que se considera "esencial el respeto al derecho a peticionar ante las Autoridades Gubernamentales", para inmediatamente catalogar el reclamo de "inapropiado e inoportuno".



En un claro intento por deslindar responsabilidades por temor a reprimendas del Gobierno provincial, el acta acusa insólitamente a la maestra de dejar "momentáneamente desatendidos" a los alumnos menores de edad mientras sostenía la pancarta y de poner "en la vidriera" a la institución ante posibles "opiniones adversas".



Este llamado de atención forzado delata la hipocresía de una conducción humana doblegada por el miedo a perder el favor del poder político. Detrás de los tecnicismos burocráticos que apelan a resguardar la "imagen institucional", se esconde la cobardía de quienes no se animan a defender a sus propios pares y prefieren reprender a quien dice la verdad.



Lejos de amedrentar, este bochornoso proceder solo ha dejado en evidencia la vileza y el extravío de los pusilánimes que hoy conducen. El legítimo reclamo de Mabel Becerra sigue vigente, pagando el tributo que la verdad siempre debe abonar frente a un Estado que prefiere ocultar la miseria bajo la alfombra del apriete.

