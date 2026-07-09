Burocracia y desempleo: la trastienda de la regulación de Uber en Villa Mercedes

Muchas personas buscan trabajar en las apps de transporte para sobrellevar el desempleo o los salarios de pobreza.

La aprobación de la ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte como Uber y DiDi en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes desató una fuerte polémica en la comunidad.



Mientras los ediles defienden la iniciativa bajo el argumento de "garantizar una competencia en igualdad de condiciones" con taxis y remises, los usuarios y trabajadores de las apps expresaron un enérgico rechazo en las redes sociales, advirtiendo que las nuevas exigencias asfixian una salida laboral clave en un contexto de profunda crisis económica.



La normativa establece requisitos estrictos para los choferes, tales como poseer licencia profesional, certificado de antecedentes penales, habilitación comercial y que solo el titular del vehículo pueda conducirlo.



Sin embargo, los puntos más conflictivos radican en las nuevas limitaciones técnicas y burocráticas: se prohibirá el uso de autos o motos con más de 10 años de antigüedad, se implementará un sistema de cupos para determinar cuántos vehículos pueden operar y se exigirá una oblea municipal obligatoria. Quienes no cumplan con estas disposiciones se enfrentarán a severas multas y sanciones.



La reacción de los vecinos de Villa Mercedes no se hizo esperar, reflejando el malestar de una sociedad donde muchos recurren a estas aplicaciones para "llegar a fin de mes" o paliar el desempleo.



En las redes, las críticas apuntan a que la medida tiene un fin meramente recaudatorio que encarecerá el servicio. Las opiniones coinciden en que, en lugar de sumar trabas a las plataformas, se deberían reducir las cargas a los taxistas para fomentar la libre competencia en beneficio del bolsillo del usuario.



La polémica sumó mayor temperatura tras la viralización de un comentario de Valentino Cometto, un conocido vecino de la ciudad, quien criticó la oportunidad del debate y el trasfondo de la decisión.



Cometto denunció públicamente que la ordenanza se aprobó "mientras todos festejaban el partido de Argentina" y lamentó que una herramienta que vino a generar empleo termine totalmente desvirtuada por la burocracia y los intereses políticos de turno.



Ahora, la ordenanza pasó a manos del Ejecutivo municipal, que dispondrá de unos 15 días para su reglamentación, en medio de un clima social que exige un equilibrio real para que todos puedan trabajar.