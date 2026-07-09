Inspección laboral conjunta detectó graves irregularidades en Batavia

En Batavia. en el departamento Dupuy, se llevó a cabo un operativo conjunto de inspección por denuncias de trabajo no registrado y explotación laboral. Del procedimiento participaron inspectores de la Agencia Territorial de San Luis, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección de Relaciones Laborales de la provincia.



Durante la fiscalización se relevaron un total de 10 trabajadores que se encontraban en condiciones laborales y personales absolutamente paupérrimas y de extrema precariedad.



Como resultado del procedimiento, las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes para establecer las multas pertinentes.



En redes sociales, decenas de usuarios apuntan que no se trata del único caso y remarcan que, más allá del operativo, hay muchas situaciones donde los trabajadores sufren condiciones indignas a la hora de desarrollar sus actividades en el campo.



La gente se ve entre la espada y la pared. Ante la dramática situación socioeconómica, no tienen más remedio que acceder a estos "empleos" absolutamente irregulares, mientras los patrones se aprovechan con sobreexigencias y precariedades inaceptables.