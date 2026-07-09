Indignación en San Luis por una drástica poda frente a la Villa Deportiva

Una profunda indignación se generó a raíz de una drástica poda realizada en los márgenes de la calle que divide a la Villa Deportiva del barrio 208 Viviendas, en la capital puntana. La preocupante situación fue dada a conocer a través de una fotografía enviada por un lector de El Diario de la República, la cual refleja el alarmante estado en el que quedaron los árboles de la zona.



En la imagen compartida se puede observar una extensa línea de ejemplares que prácticamente han sido reducidos a sus troncos principales, habiendo perdido la totalidad de sus copas y ramas secundarias.



Según manifiestan algunos vecinos, este tipo de intervenciones no parecen responder a una poda correctiva o de mantenimiento, sino a un "mutilamiento" que atenta de forma directa contra el patrimonio ambiental del barrio.



Al menos a simple vista, las imágenes denotan que los árboles fueron expuestos a un estrés severo.



Este tipo de prácticas agresivas no solo debilita la estructura natural de los ejemplares, sino que además los deja completamente vulnerables ante el ataque de plagas y enfermedades que ponen en riesgo su supervivencia a largo plazo.