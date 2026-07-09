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¿Cómo estarán los días durante el fin de semana extra largo?

Se vienen jornadas agradables, ideal para un paseo en familia. Habrá sol, temperaturas aceptables y no se esperan lluvias. 

Por redacción
| Hace 2 horas

En mitad de las vacaciones, los puntanos tienen un fin de semana extra largo que será más aprovechado por turistas que por propios. La provincia vivirá días agradables que permitirán un paseo o alguna salida por la tarde.

 

 

El jueves 9 de julio la jornada será ventosa, con el cielo despejado en el norte provincial y algo de cobertura en el resto. Las temperaturas descenderán respecto al miércoles y se establecerán entre los 3 grados de mínima y los 9 de máxima.

 

 

Para el viernes 10, día no laborable, se espera poco cambio en las condiciones: cielos parcialmente nublado y viento del este con algunas ráfagas. Tampoco habrá cambios sustanciales durante el resto del fin de semana, ya que el sábado la mínima será de 3 grados y la máxima de 18 y el cielo estará parcialmente nublado.

 

 

El domingo 12 descenderán las máximas y se establecerán en 17 grados, aunque subirán la mínima hasta llegar a los 4. Habrá viento del noreste con algunas ráfagas.

 

 

 

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