CARSTORE Familia Parra, una nueva experiencia de compraventa de vehículos

Córdoba-San Luis, julio 2026. Familia Parra, empresa dedicada a la comercialización de vehículos con casi 40 años de trayectoria, continúa ampliando su propuesta de valor. En esta oportunidad presenta CARSTORE by Familia Parra, un nuevo concepto comercial diseñado para ofrecer una experiencia diferencial en la compra, venta y toma de vehículos usados.

La apertura de CARSTORE en Córdoba (Av. Castro Barros 1409) y en San Luis (Av. España esquina Italia, frente al concesionario Fiat), es otro paso más en la evolución de Familia Parra hacia un grupo de movilidad integral, capaz de acompañar a sus clientes en todas las etapas de su relación con el automóvil, reuniendo en un mismo ecosistema marcas, servicios y soluciones para cada necesidad.

CARSTORE se distingue por contar con una propuesta exclusiva de vehículos usados seleccionados, provenientes de operaciones realizadas en los concesionarios del grupo, junto con unidades multimarca y vehículos 0 km. Cada unidad atraviesa procesos de revisión y control que garantizan calidad, seguridad y confiabilidad para el comprador.

Además, el nuevo espacio ofrece la posibilidad de entregar vehículos usados como parte de pago, facilitando el acceso a nuevas opciones de movilidad mediante procesos ágiles, transparentes y respaldados por la trayectoria de Familia Parra.

“Con CARSTORE damos un paso más en ofrecer soluciones de movilidad. Buscamos brindar a nuestros clientes un lugar donde puedan encontrar vehículos usados de calidad, asesoramiento profesional, opciones de financiación y la tranquilidad de operar con una empresa de confianza", afirmó Diego Parra, director de la empresa.

La propuesta se complementa con alternativas de financiación adaptadas a las necesidades de cada cliente y una atención personalizada orientada a brindar una experiencia de compra segura y eficiente.

Con esta apertura, Familia Parra reafirma su compromiso de seguir innovando y desarrollando soluciones que respondan a las nuevas demandas del mercado, fortaleciendo su posición como uno de los principales grupos de movilidad de las provincias en las que opera.

Acerca de Familia Parra. Es una empresa familiar fundada en 1987, dedicada a la comercialización de autos. En 2004 se convirtió en concesionaria oficial Citroën en Córdoba, con casa central en Av. Castro Barros 1125 y sede en San Francisco, además de stands en los principales centros comerciales de Córdoba. En 2009 fue designado concesionario oficial Fiat en Villa Mercedes (San Luis), y luego en toda la provincia de San Luis. También comercializa usados en Córdoba y San Luis. Sumó en 2019 la unidad de negocios Servicio Multimarca; en 2022 inauguró el Centro Integral del Automotor y en 2023, la unidad de negocios Movilidad Sustentable y Scooter City. En 2024 sumó la posventa Jeep y RAM en San Luis. En 2025 fue designada concesionaria oficial BAIC, Jeep y RAM y BYD y en 2026 incorporó la marca Arcfox. https://www.familiaparra.com.ar