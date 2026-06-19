El Chevrolet Sonic, la ‘nueva maravilla’ que transita por las calles y rutas de San Luis

“Chevrolet Sonic, no te lo vas a poder sacar de la cabeza”. Con este mensaje, este viernes, los directivos del Grupo Paris le presentaron oficialmente a la comunidad puntana el nuevo producto de la reconocida marca, en sus modernas versiones Premier (tope de gama) y RS (deportivo).

El lanzamiento, que también comprendió la entrega de las primeras unidades, se llevó a cabo en un encuentro muy especial que tuvo lugar en el salón que “Paris-Chevrolet” tiene en la avenida “José Santos Ortiz”, casi al frente de la estación terminal de ómnibus Ediro, en la ciudad de San Luis.

El ameno momento fue encabezado por el titular del Grupo París, Gastón Rossi. Lo acompañaron el gerente de Ventas Pedro Souter, el supervisor de Ventas, Emilio Orosco, el gerente de Planes de Ahorro, Darío Ruiz y todo el staff de la firma.

Clientes, amigos y medios de prensa pudieron interiorizarse de las características tecnológicas y motrices del nuevo “chiche” de Chevrolet; y, además, fueron informados de las diferentes opciones de compra.

“Este es un momento muy lindo y gratificante porque detrás de un lanzamiento vienen más ventas, más trabajo y más posibilidades para generar empleo para atender a nuestros clientes”, sostuvo orgulloso y entusiasmado Gastón Rossi.

Lanzamiento nacional

El sencillo acto fue el segundo eslabón de la presentación del Sonic en el suelo puntano.

En los primeros días de junio San Luis fue elegida por Chevrolet Argentina para el lanzamiento nacional de su nuevo producto ante la prensa especializada. Para el estreno vinieron unos 30 periodistas de todo el país, que desde el Hotel La Recova de La Punta hicieron un recorrido, a bordo del Sonic, que pasó por Rio Cuarto y terminó en Rosario, en la Expo Agraria. “Hoy el lanzamiento se corona con la presentación al público puntano”, referenció el empresario.

Opciones para todos los gustos

El SUV compacto fue ideado para ocupar un lugar estratégico dentro de la gama, por encima del Ónix y por debajo de la Tracker.

Detrás del Sonic también está la movida de los autos eléctricos (Spark EUV) y los vehículos híbridos como la Captiva que por sus bondades, comodidad y autonomía tiene una muy buena aceptación: hace 100 kilómetros eléctrico puro y combinado, hasta 1.000 kilómetros.

“Chevrolet tiene vehículos para todos los gustos, para la familia, para el trabajo y deportivos”, expresó el titular del Grupo París que enfrenta un segundo semestre muy agitado y con mucho trabajo por la concreción de nuevos proyectos.

Sueños y planes que se hacen realidad

“Estamos próximos a inaugurar los nuevos concesionarios de Peugeot y Citroën frente a la estación Bella Vista y recientemente nos comunicaron que vamos a ser concesionarios de DS, la marca de alta gama de Citroën”, adelantó Rossi y, con orgullo, también se refirió a otro paso trascendental que dio el grupo, con la concesionaria oficial Chevrolet que abrieron en San Juan.

Finalmente precisó que toda la línea tiene financiación a tasa cero y entrega asegurada. “Están dadas todas las posibilidades para que el cliente elija y empiece a cumplir sus sueños”.

“Un vehículo muy bien logrado”

El gerente de Ventas de Paris Chevrolet, Pedro Souter, se mostró muy contento no solo por la presentación del Sonic en San Luis, sino que también por la envergadura que tuvo el evento que la fábrica hizo en el Hotel La Recova ante la prensa especializada. “Lo que pasó en La Punta fue un acontecimiento de trascendencia y muy lindo; y hoy, estamos ante una presentación simultánea en todo el país”, puntualizó.

Con el Sonic, Chevrolet amplía su oferta en uno de los segmentos más competitivos del mercado. Souter destacó que es un vehículo “muy bien logrado” en versiones, Premier y RS, “con mucho equipamiento, tecnología y espacio interior”, entre otras bondades y atractivos.

El medio especializado Auto Test describió que “el nuevo Chevrolet Sonic adopta una silueta de SUV compacto con estilo urbano y ciertos rasgos de diseño tipo coupé. Su propuesta busca diferenciarse dentro de la gama de Chevrolet con una imagen más moderna y deportiva, especialmente en la versión RS”.